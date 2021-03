Covid, Toti: “Dopo Pasqua riaprire tutto partendo dalle scuole”

Covid – “Il Paese dopo Pasqua deve riaprire tutto, scuole, bar, ristoranti, palestre, piscine, teatri, musei, dobbiamo pensare di riaprire a partire dalle scuole”. Lo ha detto il presidente della Liguria Giovanni Toti ad Agorà su Rai3.

Covid: lo scontro ideologico secondo Toti

“Sulle scuole c’è stato uno scontro un po’ ideologico, tra chi vuol far restare ignoranti i ragazzi e chi le pretende aperte a prescindere da tutto, non è così. In Liguria nelle scuole facciamo tamponi usualmente. Abbiamo notato un’incidenza del virus nella fascia 14-19 anni quasi tre volte maggiore rispetto a altre fasce d’età, mentre tra chi frequenta primarie e medie l’incremento non c’è stato” – incalza Toti.

Vaccini in Liguria

E, ancora, Toti: “Per la Liguria l’obiettivo che pone il premier Draghi è di 100 mila vaccini anti covid alla settimana, penso che nelle prossime tre-quattro settimane ci si possa arrivare“. “Siamo saliti a 40 mila vaccini alla settimana, saliremo la prossima a 55 mila” – spiega. Lunedì prossimo in Liguria partirà la somministrazione delle dosi attraverso le farmacie e la sanità privata e sarà aperto il primo grande hub vaccinale della regione alla Fiera di Genova. Dopo il temporaneo stop al vaccino AstraZeneca la Regione Liguria prevede di “recuperare il ritardo accumulato arrivando al 95% delle dosi somministrate su quelle consegnate entro la prima settimana di maggio”.

Regione Liguria: la prenotazione dei vaccini

La Regione Liguria per prenotare i vaccini anti covid continuerà ad usare la piattaforma informatica messa a punto dall’azienda Liguria Digitale anziché la piattaforma nazionale predisposta da Poste Italiane. Lo afferma il presidente della Regione Giovanni Toti ad Agorà su Rai3 e si legge sul sito della Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome. “Useremo la nostra piattaforma regionale, quella nazionale, che arriva ora, ci era stata promessa prima di Natale. Molte Regioni ormai hanno cominciato con la loro, noi siamo tra queste e continueremo con la nostra, cambiare in corsa è molto complesso”. Intanto la scorsa notte, proprio sulla piattaforma di Liguria Digitale è partita la prenotazione per le persone tra 79 e 75 anni, Il sistema, fa sapere la Regione, nei primi 30 minuti ha ricevuto quasi 8000 prenotazioni senza tempi di attesa. In un minuto ci sono state fino a 224 prenotazioni. Alle operazioni era presente anche il governatore Giovanni Tot