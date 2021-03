Procida Capitale Italiana della Cultura 2022: le possibili implicazioni a livello turistico

Nelle scorse settimane abbiamo parlato, in quest’articolo, del fatto che l’isola di Procida sia riuscita a conquistare il prestigioso titolo di Capitale Italiana della Cultura 2022, ma quali potrebbero essere i risvolti di questo successo dal punto di vista turistico? Cerchiamo di fare il punto a questo riguardo.

Per Pandolfo, le ricadute positive saranno per l’intera Campania

Sulla nomina di Procida, la quale ha suscitato particolare interesse in tutta Italia anche per il fatto che l’isola era la località più piccola tra quelle candidate, si è espresso Giovanni Pandolfo, console regionale del Touring Club Italiano oltre che consigliere del relativo direttivo nazionale.

Diverse personalità autorevoli hanno rilasciato delle dichiarazioni a nomina avvenuta, rendendo merito a quanto Procida sia riuscita a raggiungere, ma l’analisi di Pandolfo è quella più interessante per quel che riguarda appunto le possibili implicazioni turistiche di questa novità.

Giovanni Pandolfo non ha dubbi, parlando di “importante ricaduta turistica e culturale sull’area napoletana e flegrea”, effettuando in seguito un discorso più generico che abbraccia la regione nella sua interezza; i risvolti positivi, dunque, non dovrebbero affatto essere limitati alla sola Procida.

In effetti, le località che sono riuscite ad accaparrarsi quest’importante riconoscimento negli anni passati hanno riscontrato dei vantaggi non da poco sul piano turistico, con una non trascurabile crescita delle prenotazioni.

Procida è una località dalla proverbiale vocazione turistica

Le ragioni per cui Procida potrebbe giovarsi in un modo particolarmente accentuato, a livello turistico, della nomina a Capitale Italiana della Cultura sono molteplici.

Anzitutto bisogna sottolineare che le dimensioni di Procida sono di gran lunga più piccole rispetto a quelle delle località che hanno vinto negli anni passati, ovvero città dalle dimensioni notevoli quali Mantova, Parma o Palermo, e nonostante questo il territorio di Procida ha una vocazione turistica rinomata, di conseguenza il richiamo di questa suggestiva isola potrebbe attrarre davvero tantissimi turisti, sia italiani che stranieri.

Le bellissime località turistiche vicine a Procida

Procida è dunque una località che, a livello turistico, non ha bisogno di presentazioni, ma non bisogna trascurare neppure il meraviglioso contesto geografico in cui sorge.

A meno di 5 Km da Procida, infatti, vi è un’altra isola splendida, giustamente considerata una delle più tipiche icone del turismo campano soprattutto per quel che riguarda i mesi estivi, ovvero Ischia.

Durante il 2022, dunque, è assolutamente verosimile immaginare che anche tour operator ischitani quali www.hotelischia.org registreranno tantissime prenotazioni, senza trascurare altre località appena leggermente più lontane quali Capri, Sorrento e tutta la Costiera Amalfitana.

Nel 2022 l’emergenza sanitaria dovrebbe essere definitivamente superata

C’è anche un’ulteriore ed importantissima ragione per ritenere che la Campania possa godere di un autentico boom turistico durante il 2022, ovvero il fatto che nel 2022 l’emergenza sanitaria legata al diffondersi del virus Covid-19 dovrebbe essere definitivamente superata.

Sebbene il riconoscimento sia stato assegnato nelle scorse settimane, quindi nel 2021, Procida lo “spenderà” soltanto nel prossimo anno, ovvero quando dovrebbe ormai essere stata ripristinata una condizione di piena normalità nelle nostre vite.

Dopo un lungo periodo in cui i cittadini italiani e stranieri sono stati costretti, per il benessere proprio ed altrui, a compiere tante rinunce, il 2022 potrebbe coincidere con la tanto attesa “rinascita” in cui tante persone si concederanno quei viaggi e quegli svaghi a cui hanno dovuto fare a meno negli anni precedenti. Non resta che attendere, dunque, e se Procida è riuscita a ideare dei programmi culturali così ben concepiti da conquistare la giuria, saprà sicuramente strutturare un piano turistico allettante e all’altezza dell’importanza della nomina conseguita.