Pochi giorni fa abbiamo parlato dell’approvazione anche in Puglia all’uso dei farmaci anticorpi monoclonali. Oggi è arrivata la prima consegna ad un Ospedale pugliese che ora avrà un’arma in più per combattere il Covid19. Ad avere onore e oneri di sperimentare questa nuova frontiera alla lotta al Coronavirus sarà l’Ospedale “Perrino” di Brindisi, che da oggi ha una terapia in più contro Covid19. La Farmacia dell’Ospedale “Di Venere” è stata individuata come Centro di stoccaggio e smistamento per tutto il territorio pugliese.

Anticorpi monoclonali, le parole del Presidente Emiliano

Ad annunciare questo nuovo passo nella lotta contro il virus è stato il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano che, attraverso un post sul suo profilo Facebook, spiega come sarà organizzata la distribuzione degli anticorpi monoclonali. “Da qui partiranno le consegne di anticorpi monoclonali verso i centri specializzati autorizzati alla prescrizione e somministrazione di questo nuovo presidio farmaceutico. Gli anticorpi monoclonali arrivano direttamente dalla Struttura del Commissario Straordinario per l’emergenza Coronavirus. L’individuazione dei pazienti da trattare spetta ai medici di medicina generale (MMG), ai pediatri di libera scelta (PLS), e alle unità speciali di continuità assistenziale (USCA), mentre la prescrizione e la somministrazione avverrà presso i Centri Ospedalieri autorizzati dalla Regione”.