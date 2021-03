MAGICLAND METTE A DISPOSIZIONE UN’AREA PER ALLESTIRE UN CENTRO VACCINI

MagicLand – il più grande Parco divertimenti del Centro-Sud Italia – nell’attuale situazione di emergenza sanitaria nazionale, è pronto ad offrire il proprio supporto alla Regione Lazio mettendo a disposizione una parte considerevole del proprio parcheggio per la realizzazione di un centro vaccinale nella speranza di poter partecipare attivamente alle iniziative di contrasto al Covid-19.

“Ci siamo resi disponibili – ha commentato in una nota il Dott. Guido Zucchi, AD di MagicLand – contattando direttamente l’Assessore alla Sanità e integrazione Socio-Sanitaria – l’On. Alessio D’Amato – manifestando la nostra volontà di mettere a disposizione del territorio gli spazi dell’ampio parcheggio del Parco Divertimenti MagicLand: siamo in attesa di ricevere un riscontro in tal senso. Magicland – prosegue Zucchi – si è sempre distinto per il più rigido rispetto delle procedure di sicurezza – come quelle di accesso alle attrazioni. Siamo consapevoli che stiamo vivendo una crisi sanitaria senza precedenti, ma vogliamo essere parte attiva della rinascita del Paese. Le ampie aree all’aperto di cui dispone il Parco Divertimenti, sono una ulteriore garanzia di tutela della salute dei cittadini, unita ai rigidissimi protocolli sanitari che stiamo mettendo in atto con forti investimenti sulla sicurezza dei nostri ospiti, che resta sempre la nostra priorità”.

Strategicamente situato tra Roma e Napoli – direttamente collegato all’autostrada A1 Roma-Napoli – con la sua la localizzazione in Valmontone, MagicLand si trova a circa 20 minuti da Roma e confina con molte località densamente abitate.

Il Parco infatti, che dispone di circa 5400 posti auto coperti – si trova nei pressi dell’uscita A1 di Valmontone (RM) ed è altrettanto vicino all’uscita di Colleferro della medesima autostrada.

Le aree identificate e disponibili si estendono su una superficie molto ampia e sono dotate di acqua, corrente elettrica ed illuminazione: l’area camper – di 10.000 mq – e l’area parcheggi – di 39.000 mq – interamente coperta da pensiline ombreggianti.

MagicLand è pronto per riaprire i suoi battenti non appena arriverà il via libera da parte delle Autorità, assicurando tutte le misure indispensabili alla tutela della salute dei propri visitatori.

