Vittorio Veneto, luci spente in Municipio: va in scena la «Earth Hour 2021»

26.3.2021 – Luci spente per un’ora, sabato 27 marzo alle 20.30. Anche Vittorio Veneto aderisce alla campagna del WWF «Earth Hour 2021», spegnendo le luci del Municipio per sostenere idealmente l’impegno a favore della protezione del clima e della biodiversità.

«La Earth Hour – spiega il sindaco Antonio Miatto – è, a livello mondiale, la più estesa campagna ambientalista organizzata a sostegno delle tematiche ecologiche. Vi partecipano milioni di persone in tutto pianeta e, negli scorsi anni, ha coinvolto luoghi dal grande valore simbolico come le piramidi di Giza, l’Empire State Building di New York e la torre Eiffel a Parigi che, in questa particolare giornata, sono stai lasciati al buio per un’ora. Chiunque di noi può partecipare spegnendo per un’ora le luci di casa e, pertanto, ringrazio tutti i vittoriesi che vorranno unirsi all’Amministrazione in questo semplice gesto a sostegno della natura e del nostro ecosistema.»

La crisi climatica in atto produce i propri effetti prima di tutto sulle popolazioni e sulle economie dei paesi poveri che meno alimentano il riscaldamento globale. La scienza ha ormai dimostrato che se quest’ultimo non verrà contrastato in modo efficace, dovremo fronteggiare pericolose conseguenze fatte di inondazioni, siccità ed eventi climatici estremi con la più che probabile estinzione di una specie su sei.

«Spegnendo per un’ora le luci delle nostre città – conclude il Sindaco Miatto – privati, aziende e pubbliche amministrazioni daranno tutti l’esempio di una maggiore consapevolezza a favore della protezione del clima e della difesa della natura.