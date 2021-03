Grigliata in casa per festeggiare compleanno, 6 sanzionati

Nel pomeriggio di sabato 27 marzo, i Carabinieri sono intervenuti in uno stabile di via Lombardia, a Cologno Monzese (Milano), perché un inquilino aveva segnalato una grigliata all’interno di un appartamento. Al loro arrivo, i militari hanno trovato sei persone (tre italiani, due peruviani e un rumeno) intente a festeggiare un compleanno. Dopo essere stati identificati, i sei sono stati sanzionati per violazione delle norme anti covid.