Covid 29 marzo, meno contagi con meno tamponi. Caso AstraZeneca, due nuove inchieste della Magistratura siciliana

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore sono stati diagnosticati 799 i nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 24 persone decedute. Leggi il Bollettino di ieri

I tamponi processati sono stati 23.280 (meno, come accade di domenica) il tasso di positività si ferma al 3,43 %.

1009 pazienti sono ricoverati in ospedale (ieri erano 973) di cui 133 (ieri erano 129) in terapia intensiva. I guariti sono stati 358. 16.408 siciliani restano in isolamento domiciliare.

La distribuzione nelle province. Palermo 389 nuovi casi, Agrigento 118, Catania 75, Siracusa 58, Messina 51, Caltanissetta 48, Ragusa 15, Enna 25, Trapani 20.

I vaccinati in Sicilia. Ad oggi hanno ricevuto una dose di vaccino 755869 siciliani. Le scorte ammontano a 863035 dosi di farmaco. Ieri i vaccinati erano 739028, quindi, nelle ultime 24 ore sono stati vaccinati 16841 siciliani. In Italia hanno ricevuto una dose di farmaco 9499293 persone, 2996933 hanno anche avuto la seconda dose di siero.

Sono due le inchieste giudiziarie della Magistratura in Sicilia sul caso vaccini, dopo casi sospetti legati alla somministrazione del siero AstraZeneca. La Procura di Palermo ipotizza il reato di omicidio colposo in seguito alla morte dell’insegnante Cinzia Pennino, 46 anni, deceduta ieri al Policlinico. E la Procura di Messina…

La situazione in Italia. Sono 12916 i nuovi casi di coronavirus diagnosticati nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Alto il numero delle vittime: 417. Oggi, come di consueto, l’abbassamento dei contagi diagnosticati è dato dal minore numero di tamponi che si effettuano di domenica.

Sono 156.692 i tamponi molecolari effettuati. Ieri i test erano stati 272.630. Il tasso di positività sale all’8,2%, in aumento di un punto rispetto a ieri, quando era al 7,2%.