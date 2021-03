Portogruaro, protocollo d’intesa tra Comune, Associazioni e banche a sostegno attività economiche

29.3.2021 – E’ stato firmato il 23 marzo nel Palazzo Municipale di Portogruaro il protocollo d’intesa tra Comune di Portogruaro, Cofidi Veneziano Società Cooperativa, Fidimpresa & Turismo Veneto e con l’adesione di Centromarca Banca Credito Coop. di Treviso e Venezia, Bcc Pordenonese e Monsile, Banca Prealpi SanBiagio e Banca Popolare Alto Adige – VolksBank avente quale obiettivo primario quello di agevolare la liquidità alle imprese operanti nel territorio di Portogruaro in questo momento di grave crisi economica e finanziaria.

Si tratta di un atto concreto che mette in pratica la volontà di dare sostegno economico alle attività produttive, alle imprese economiche, commerciali ed artigianali di Portogruaro che hanno necessità di liquidità per mantenersi in vita, per riprendere ed anche per mantenere posti di lavoro.

Il Comune di Portogruaro ha già deliberato la somma di 40mila euro a garanzia degli investimenti delle nostre imprese, ma c’è la volontà e l’impegno – così come espressamente dichiarato dal Sindaco di Portogruaro Florio Favero – di mettere a disposizione somme ancor più ingenti.

I finanziamenti, così come sopra garantiti, potranno partire da un minimo di 10mila euro ad un massimo di 25mila euro. La durata massima del finanziamento è fissata in 72 mesi di cui massimo 24 di preammortamento. Il tasso fisso di interesse sarà dello 0,70% annuo. Sarà particolarmente semplificata la procedura di accesso da concludersi entro un tempo massimo di 15 giorni e non sono previste penali per l’estinzione anticipata del finanziamento.

Erano presenti all’incontro anche i rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato anch’esse impegnate a proporre, ricercare e percorrere tutte le strade utili al sostegno dei propri associati e che hanno accolto con grande interesse questa iniziativa che agevola l’accesso al credito.

Nel corso dell’incontro, che a causa delle disposizioni anticovid si è svolto in forma ristretta, i rappresentanti degli Istituti di credito hanno sottolineato la propria consapevolezza sul ruolo che sono chiamati a svolgere in questo particolare e difficilissimo momento in cui proprio le banche possono e devono essere attori principali per la ricrescita e lo sviluppo e soprattutto per la ripartenza dell’economia del nostro territorio.

L’accordo firmato che vede la stretta e convinta collaborazione tra istituzioni, cofidi e banche del territorio assume un significato particolarmente importante sia per il concreto aiuto al tessuto economico locale di Portogruaro, sia perché con questa intesa viene messo a disposizione uno strumento in più per finanziare progetti imprenditoriali locali.