Coronavirus in Liguria, trend in aumento: 489 nuovi casi e soglia critica per le “intensive”

Coronavirus – Sono 489 i nuovi positivi in Liguria a fronte di 4761 tamponi molecolari e 2527 test antigenici stando all’ultimo bollettino Alisa/Regione per il Ministero della Salute: il tasso di positività, dunque, è del 10,2%.

Coronavirus: i nuovi casi

Dei nuovi contagi 103 fanno riferimento a Imperia, 126 a Savona, 217 a Genova (169 nella Asl 3 e 48 nella Asl 4), 40 a La Spezia. Infine, anche 3 positivi non residenti in regione.

Coronavirus: i positivi globali in Liguria

Al momento in Liguria ci sono dunque 7429 casi “attivi” di Covid, di cui 3628 in provincia di Genova.

Coronavirus: ospedalizzati, terapie intensive, guarigioni, isolamento domiciliare e decessi

Il totale degli ospedalizzati è di 709 pazienti, 4 meno di ieri. Le terapie intensive occupate sono 70, la soglia critica secondo il ministero della Salute, ovvero il 30% del totale. I guariti sono 436, sia quelli con tampone che lo certifica sia coloro che hanno avuto gli ultimi sintomi oltre 21 giorni fa. Sono state 436 le guarigioni certificate nelle ultime 24 ore. I soggetti in isolamento domiciliare, ovvero in quarantena, asintomatici o con sintomi tali da non richiedere il ricovero, sono 6278, 8 in meno rispetto al bollettino ieri. Le persone in sorveglianza attiva in Liguria sono 7128.

I morti registrati dal bollettino di oggi sono 14: si tratta di persone decedute negli ultimi tre giorni. Il paziente più giovane aveva 69 anni ed era ricoverato all’ospedale San Martino mentre l’età media superiore agli 81 anni.

Coronavirus: vaccini somministrati

La quota di vaccinazioni effettuate supera l’81%: sono state somministrate oltre 278mila dosi sulle circa 344mila fornite fin qui alla Regione.