Covid: 30 marzo, 3.271 nuovi casi e 85 morti in Lombardia

Su 44.289 tamponi effettuati, sono 3.271 i nuovi positivi al Covid in Lombardia nella giornata di martedì 30 marzo. Tasso di positività in calo: 7,3% rispetto all’8,4% di lunedì 29. Ricoveri: -8 in terapia intensiva (862 complessivi), +115 negli altri reparti (7.109). Registrati 85 morti per un totale di 30.635 dall’inizio della pandemia. PROVINCE A Milano 897 i nuovi casi, di cui 394 in città; a Varese 651, a Bergamo 130, a Brescia 431, a Como 368, a Cremona 135, a Lecco 83, a Lodi 61, a Mantova 134, a Monza e Brianza 204, a Pavia 95 e a Sondrio 24