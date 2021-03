Milano Wine Week: Edizione innovativa per rilanciare il comparto

Con Milano Wine Week 2021, dal 2 al 10 ottobre, la promozione del mondo del vino riparte dalla capitale del Made in Italy e si diffonde a livello nazionale e globale. Grazie anche alle nuove tecnologie si mira a potenziare l’inserimento della manifestazione nel tessuto metropolitano e aumentare la partecipazione. In calendario nove giorni di eventi fisici, nel rispetto delle norme anti-Covid a tutela della sicurezza dei partecipanti, dove le aziende vinicole e i Consorzi di Tutela potranno dialogare con gli operatori del settore e i winelover. La Milano Wine Week è uno dei pilastri del rilancio che vivrà la città in autunno. Quando tornerà a essere palcoscenico della ripresa sinergica delle filiere produttive delle eccellenze del Paese, vino compreso. “Milano Wine Week – dichiarato a Lombardia Notizie Fabio Rolfi, assessore all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi della Regione Lombardia – sarà il primo grande evento dedicato al vino nella fase del rilancio economico. Gli occhi di tutto il mondo saranno puntati sul nostro capoluogo. Siamo orgogliosi di vedere che sarà ancora una volta la Lombardia a guidare la ripresa economica del settore. La Regione è partner di Milano Wine Week fin dalla prima edizione. La pandemia ha rivoluzionato il modo di realizzare queste iniziative, ma gli organizzatori stanno dimostrando grandi capacità nell’innovare, trasformando la crisi in opportunità. Cambiano le modalità, ma non cambiano il fascino della manifestazione e l’obiettivo di far diventare Milano una grande capitale internazionale del vino. Un traguardo che stiamo raggiungendo velocemente”.