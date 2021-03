Lombardia: Vaccini, Fontana ‘Campagna massiva dal 13 o 14 aprile’

“La campagna vaccinale massiva in Lombardia inizierà il 13 o il 14 aprile. Il portale di Poste partirà nei primi giorni di aprile – ha aggiunto il governatore -. La vaccinazione massiva inizierà quando avremo a disposizione il portale di Poste Italiane, gli hub vaccinali previsti e, naturalmente, un numero di vaccini congruo”. Sono le parole pronunciate da Attilio Fontana, presidente di Regione Lombardia, nella conferenza stampa di Francesco Paolo Figliuolo, commissario straordinario per l’Emergenza Covid, e di Fabrizio Curcio, dnumero uno della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, al termine della visita in Lombardia.