UnipolSai Fortitudo Bologna: ecco il nuovo format della serie A e gli impegni dei biancoblu.

Ufficializzato il nuovo format della serie A con l’UnipolSai Fortitudo Bologna che è stata inserita nel girone D assieme a Verona, Bolzano e Castelfranco Veneto.

È ufficiale il nuovo formato della serie A 2021. I campioni in carica della Fortitudo Bologna se la dovranno vedere, nella prima fase, con le compagini venete di Verona e Castelfranco Veneto e con il Bolzano. Gli uomini di Frignani sfideranno le tre squadre in 2 match a weekend con un classico andata e ritorno.

Terminata questa prima fase, la vincente del girone verrà inserita nella seconda fase con le altre vincitrici degli altri gironi che si contenderanno, poi, l’accesso alle finali scudetto. Le altre 3 squadre rimanenti del gruppo D, invece, verranno inserite in uno dei 5 gironi in cui si giocheranno la salvezza.

Le 8 vincenti della prima fase verranno suddivise in 2 gironi da 4. Le vincenti di questi 2 gironi di sfideranno, al meglio delle 5 partite, per il titolo di campione d’Italia. Le restanti 6, invece, si sfideranno al meglio delle 3 partite, per accedere alle Final Four di settembre, a cui prenderà parte anche la perdente delle Italian Baseball Series.

Questo concentramento finale sarà valevole per decretare il secondo team che, assieme alla vincitrice del titolo di campione d’Italia, parteciperà alla coppa campioni 2022.

Il ‘’nuovo’’ campionato inizierà il weekend del 21-23 maggio 2021. La prima fase terminerà il 27 giugno 2021 mentre la seconda fase terminerà il 15 agosto con le Italian Baseball Series schedulate tra il 20 ed il 29 agosto. L’unico weekend di sosta, per gli altri team, sarà quello del 16-18 luglio 2021 in quanto l’UnipolSai Fortitudo Bologna ed il ParmaClima saranno occupate a rappresentare l’Italia alla coppa campioni 2021 di Ostrava (Rep. Ceca).