Consegnati ad Airc Veneto 3450 euro raccolti da commercianti e cittadini dolesi in ricordo del Sindaco Alberto Polo

1.4.2021 – A ricevere l’assegno – consegnato dalla promotrice dell’iniziativa Susanna Panizzolo, intervenuta in rappresentanza dei commercianti dolesi – la Consigliera Airc Cinzia Giol.

“Oltre 120 donatori hanno immediatamente aderito alla raccolta fondi”, spiega Panizzolo, “che ci consente di consegnare oggi, con orgoglio, ad Airc 3450 euro donati da commercianti, artigiani, cittadino dolesi. Tutta la comunità ha risposto con estrema partecipazione all’iniziativa, segno che Dolo davvero è Città Gentile”.

Presente anche Renato Paccagnella in rappresentanza dell’associazione nazionale Alpini, partner di Airc.

“Vi porto i ringraziamenti più commossi del nostro Presidente Antonio Maria Cartolari e di tutto lo staff di Airc Veneto Trentino Alto Adige” – ha aggiunto la Consigliera Giol.

È per noi molto importante sapere di avervi al nostro fianco, e di potere inaugurare una proficua collaborazione per sensibilizzare tutta la cittadinanza sull’importanza della ricerca e sulla vostra bellissima iniziativa.

Da parte nostra siamo orgogliosi di rappresentare in questo momento, così delicato per tutto il mondo, la migliore ricerca italiana, e soprattutto l’eccellenza della ricerca sul cancro, che soltanto in Veneto sostiene 50 ricercatori con un contributo pari a 6 milioni e 300 mila.



Un sostegno quanto mai prezioso, reso possibile proprio dalle donazioni del nostro territorio. Il generoso gesto di solidarietà in ricordo del vostro amato ex sindaco, terranno viva la speranza di quanti ancora lottano per una nuova terapia o cura per vivere.

Per questo, grazie ancora di cuore alla comunità dolese!’