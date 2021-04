2 aprile, situazione contagi da Coronavirus in Piemonte

Sono 1.942 i nuovi casi di Covid-19 in Piemonte, pari al 13% dei 14.884 tamponi eseguiti, di cui 5.148 antigenici. Dei 1.942 nuovi casi, gli asintomatici sono 765 (39,4%).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 317.834, così suddivisi su base provinciale: 25.836 Alessandria, 15.260 Asti, 9.883 Biella, 45.023 Cuneo, 24.653 Novara, 169.774 Torino, 12.064 Vercelli, 11.583 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.377 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.381 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Salgono, anche se di poco, i ricoverati in terapia intensiva: 378 (+2 rispetto a ieri). Scendono invece i ricoverati non in terapia intensiva: sono 3.864 (-23 rispetto a ieri).

Continua purtroppo salire invece il numero dei decessi, +63 rispetto a ieri, con un totale che arriva a 10.399, di cui: 1.477 Alessandria, 642 Asti, 398 Biella, 1.256 Cuneo, 851 Novara, 4.872 Torino, 473 Vercelli, 341 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 89 residenti fuori regione ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti arrivano complessivamente 273.066 (+2.257 rispetto a ieri) così suddivisi su base provinciale: 22.651 Alessandria, 13.375 Asti, 8.751Biella, 37.602 Cuneo, 21.247 Novara, 145.458 Torino, 10.323 Vercelli, 10.377 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.237 extraregione e 2.045 in fase di definizione.