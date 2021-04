Covid 2 aprile, ancora alto il numero dei nuovi contagi. Palermo rischia la Zona Rossa

Il Bollettino diffuso dal Ministero della Salute, registra nelle ultime 24 ore, in Sicilia, 1222 nuovi casi di coronavirus. Le persone decedute sono state 15. Leggi il Bollettino di ieri

21144 i tamponi effettuati, il tasso di positività al 5,77%. 898 sono i pazienti ricoverati in ospedale, di cui 150 in rianimazione. 66 i guariti. 19.963 (+1.132) siciliani restano in isolamento domiciliare

La distribuzione nelle province. Palermo è la città con più contagi dell’Isola e rischia la Zona Rossa (anche se non subito) con i 463 nuovi casi, Catania 162, Messina 132, Trapani 113, Caltanissetta 109, Agrigento 103, Ragusa 80, Enna 33, Siracusa 27.

ULTIMORA: CATANIA, ALL’HUB DI SAN G. LA RENA NON C’È IL VACCINO PER I “VULNERABILI” E DOPO DUE ORE DI FILA, TUTTI A CASA

La situazione in Italia. Sono stati 21932 i nuovi casi di coronavirus nel nostro Paese nelle ultime 24 ore. Alto il numero delle vittime: 481 (ieri erano state 501).

Nelle ultime 24 ore sono stati eseguiti 331.154 test tra molecolari e antigenici. Il tasso di positività resta stabile al 6,6%.