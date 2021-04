Milan: Pioli, ‘Scudetto? Non vogliamo avere rimpianti’

“Ibra sta bene, ci siamo sentiti quotidianamente come con gli altri. E’ contento di essere tornato in Nazionale e a disposizione con noi. Stanco? No, ha fatto due allenamenti di livello, è arrivato in buonissime condizioni. Tutto ok. Infortunati? Leao, Mandzukic, Calabria e Romagnoli non ci saranno, ed è in dubbio anche Diaz. Non avremo tutti a disposizione, siamo ancora lontani da quello che desidero, mi auguro di arrivarci già dalla prossima. Scudetto? Non vogliamo non avere rimpianti, le prossime dieci partite vanno affrontate con decisione”. Lo ha dichiarato Stefano Pioli alla vigilia della sfida con la Sampdoria di San Siro.