Coronavirus in Abruzzo, 4 aprile: 438 nuovi casi

Pasqua in zona rossa. In Abruzzo si riscontrano 438 nuovi casi di positività al Coronavirus (di età compresa tra 5 mesi e 99 anni). Sono in totale 66594 i contagi dall’inizio della pandemia. Si rilevano +191 nuovi casi rispetto a ieri a L’Aquila e provincia, +88 a Chieti e provincia, +53 a Pescara e provincia, +96 a Teramo e provincia. +10 sono i residenti fuori regione o con residenza in accertamento. Sono stati attuati nelle ultime 24 ore 4999 tamponi molecolari e 986 antigenici, fino a raggiungere i 5985 test. Il tasso di positività è pari al 7,3%. Si comunicano, con rammarico, 3 decessi, per un totale di 2169 dall’inizio della pandemia. Sono 6 rispetto a ieri i guariti, in totale 53697. Gli attualmente positivi sono 10728 (+429). Si contano 585 ricoverati in area medica (+12) e 69 ricoverati in terapia intensiva (-2). In 10074 sono in isolamento domiciliare (+419).