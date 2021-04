Costa Crociere e Abeo Liguria Onlus insieme per una Pasqua di solidarietà

Costa Crociere ha scelto di aderire alla campagna di raccolta fondi di Pasqua 2021 “Un Nuovo Sostegno” promossa da Abeo Liguria Onlus, l’Associazione Ligure del Bambino Emopatico e Oncologico.

Costa Crociere e l’iniziativa benefica pasquale

La compagnia italiana ha infatti acquistato da Abeo Liguria Onlus 1300 uova di cioccolato, prodotte dalla storica cioccolateria Buffa di Genova, da donare agli equipaggi impegnati sulle sue navi, che si stanno preparando alla ripartenza delle crociere, prevista dal 1° maggio.

Il ricavato sarà interamente destinato a sovvenzionare il progetto di Abeo Liguria Onlus “La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi”, il nuovo condominio solidale a disposizione dei bambini e degli adolescenti affetti da tumori e leucemie in cura presso l’Ospedale Pediatrico Istituto Giannina Gaslini di Genova, per assicurare a loro e alle loro famiglie accoglienza, assistenza e sostegno personalizzati durante i periodi di degenza.

Donare una speranza di vita ai bambini e ai ragazzi

“Costa Crociere aderendo alla nostra campagna pasquale ‘Un Nuovo Sostegno’ dona una speranza di vita ai bambini e ragazzi che con le loro famiglie potranno essere ospitati nella Grande Casa dei Capitani Coraggiosi, permettendo loro di rimanere a Genova ed essere curati all’Istituto Gaslini. La crisi economica e la malattia di un figlio mettono in grave difficoltà molte famiglie e noi di Abeo cerchiamo di accompagnarle durante il viaggio che nella maggior parte dei casi dalla malattia porta alla guarigione. Per fare questo però è indispensabile l’aiuto di amici come Costa Crociere, che con questa iniziativa ha dimostrato di avere fiducia nel nostro operato. In quest’anno così difficile per tutti è davvero un gesto di grande generosità e speranza per il futuro” – ha dichiarato Simona Traspedini, responsabile raccolta fondi di Abeo Liguria Onlus.

Costa Crociere: il commento di Antonella Varbaro

“Siamo lieti di poter collaborare con Abeo Liguria Onlus su un progetto di così grande valore come La Grande Casa dei Capitani Coraggiosi, e invitiamo chi può a seguire il nostro esempio, acquistando un uovo di cioccolato” – ha affermato Antonella Varbaro, Fleet Hotel HR Director di Costa Crociere. “Questa iniziativa fa parte di un più ampio numero di progetti solidali che Costa Crociere e la sua Fondazione stanno sostenendo a beneficio delle comunità locali, in particolare sul territorio ligure, che è da oltre 70 anni la nostra casa. Con l’acquisto delle uova di Pasqua vogliamo inoltre esprimere la nostra gratitudine ai membri di equipaggio della nostra flotta, per il loro impegno ed entusiasmo in questo periodo in cui ci stiamo preparando a ripartire”.

Albeo Liguria Onlus: cos’è?

ABEO Liguria Onlus è un’associazione di volontariato nata dall’esigenza di aiutare le famiglie che arrivano all’Ospedale Gaslini da fuori Genova e che affrontano la malattia del proprio figlio con il cuore pieno di speranza di guarigione. Provvede ad offrire accoglienza, ospitalità e sostegno ai bambini e adolescenti, affetti da tumori e leucemie, e alle loro famiglie.

Un bel modo di donare speranza nel giorno della ‘rinascita’, soprattutto al tempo della Covid-19…