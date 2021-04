San Vittore, impatto frontale tra due auto: in quattro perdono la vita

Tragedia alla vigilia di Pasqua, in provincia di Frosinone. E’ di quattro morti il bilancio dell’incidente stradale tra due auto avvenuto nella serata di ieri a San Vittore (Frosinone), al confine tra Lazio e Campania, lungo la Casilina: le vittime sono tre giovani, della provincia di Caserta, e un cinquantenne. Nell’impatto frontale tra le due auto sono morte sul colpo tre persone. La quarta vittima, trasportata in ospedale in gravissime condizioni, ha poi perso la vita poco dopo. È al vaglio dei carabinieri della compagnia di Cassino il contenuto dei cellulari dei tre ragazzi morti nell’incidente. Nell’ambito della ricostruzione di quanto accaduto in quegli istanti, i militari stanno anche cercando di capire la veridicità di un video di circa 15 secondi che in queste ore gira sui social e in cui si vedrebbe uno dei giovani, seduti sul sedile posteriore dell’auto, intento a filmare una diretta su un noto social con il cellulare. Solo l’esame del telefonino stabilirà l’esatto orario di quel video. L’impatto è avvenuto poco prima delle ore 21 nel primo giorno delle restrizioni del week end pasquale – a poca distanza dal Comune di Mignano Montelungo (Caserta), dove vivevano i tre amici – tutti tra i 19 e i 20 anni – che stavano tornando verso casa. (fonte: Ansa)