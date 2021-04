Nelle ultime ore sono circolate parecchie voci circa la possibilità di poter svolgere alcuni esami prima del vaccino AstraZeneca per vedere se il corpo rispondesse bene e per essere più sicuri. Esami prima del vaccino, ma anche dopo e alcune terapie anticoagulanti disponibili a prezzi modici. Voci prive di fondamento. Almeno questo è quello che sostiene l’epidemiologo e assessore alla Salute della Regione Puglia, Pierluigi Lopalco che, attraverso un post sulla sua pagina pubblica Facebook, ha voluto mettere in guardia i cittadini, esordendo con un: “E’ una truffa. Attenzione”

Esami prima del vaccino, il contenuto del post di Lopalco

Dopo il post di ieri sui prossimi passi che ci attendono circa la lotta al Covid, quindi, il Professor Lopalco è voluto intervenire ancora sulla questione di questi fantomatici esami prima del vaccino. Questo il contenuto del suo post: “Scrivo questo post di servizio per avvisare chiunque abbia avuto un’offerta a prezzi modici di eseguire esami diagnostici “preventivi” prima di fare il vaccino AstraZeneca, o addirittura dopo la vaccinazione per “stare tranquilli”, che tali esami non servono a nulla e non hanno nessun valore scientifico. Analogamente NON va fatta alcuna terapia anticoagulante prima o dopo aver fatto il vaccino. Una terapia anticoagulante fai-da-te può essere molto pericolosa. Purtroppo leggo addirittura di convenzioni con laboratori privati per eseguire tali test a prezzo di saldo e viene millantato un supposto “supporto” della Regione Puglia in tal senso. Qualora la comunità scientifica dovesse indicare qualsiasi esame diagnostico utile al fine di migliorare la sicurezza di qualsiasi procedura medica, sarebbe incluso nei livelli di assistenza ed offerto a carico del Servizio Sanitario. Mi sento di deprecare questi comportamenti che non fanno altro che aumentare, come se ce ne fosse bisogno, la confusione e la sfiducia nei confronti di un vaccino che in questo momento (lo dice EMA, non lo dico io) presenta un profilo rischio-beneficio estremamente favorevole”.