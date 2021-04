Mogliano Veneto, acquista on line con le carte di credito rubate all’ex collega

6.4.2021 – A Mogliano Veneto al termine di accertamenti, i militari della locale stazione dei Carabinieri hanno deferito in stato di libertà, per violazione dell’art. 493 ter del c.p., A.D., classe 1996 di origini rumene abitante nel trevigiano, poiché ritenuta responsabile di indebito utilizzo di carte di pagamento commesso a Treviso ad agosto scorso in danno di una 41enne di Mogliano Veneto.

L’indagata, ex collega della vittima presso un call center, durante l’orario lavorativo aveva prelevato dalla borsa della parte offesa, posta nell’armadietto, due carte di credito e una carta di debito, inserendole come modalità di pagamento del proprio account di una nota azienda di “e-commerce”, acquistando poi prodotti per la casa per una somma complessiva di quasi 600 euro e facendoseli recapitare presso la propria casa.