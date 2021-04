Serie A: Alla Juventus il recupero col Napoli, la classifica aggiornata

Juventus batte Napoli (2-1) nel recupero della 3a Giornata d’andata del campionato di Serie A. Successo prezioso in chiave Champions per i bianconeri. I gol: nel primo tempo Cristiano Ronaldo al 13′; nel secondo tempo Dybala al 28′ e Lorenzo Insigne su rigore al 45′. La classifica aggiornata dopo i due recuperi: Inter 71; Milan 60; Juventus 59; Atalanta 58; Napoli 56; Lazio 52*; Roma 51; Hellas Verona 41; Sassuolo 40; Sampdoria 36; Bologna 34; Udinese 33; Genoa 32; Fiorentina e Benevento 30; Spezia 29; Torino 24*; Cagliari 22; Parma 20; Crotone 15 (*una partita in meno).