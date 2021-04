A Firenze e Prato torna a crescere la curva dei contagi, i nuovi sono oltre 600. I casi Comune per Comune

A Firenze e Prato torna a crescere la curva dei contagi, oggi 8 aprile, i nuovi sono oltre 600. Sono 639 i nuovi casi positivi nei territori della Asl Toscana Centro e 13 decessi , di cui 6 in provincia di Firenze, 3 in provincia di Prato, 3 in provincia di Pistoia, 1 in provincia di Pisa. Ieri nella Usl, i nuovi casi erano stati 497. In lieve discesa a Firenze dove si è passati da 112 a 103, mentre a Prato erano 56 e oggi si è passati a quota 94. Di seguito il dettaglio:

358 casi in provincia di Firenze, di cui 59 in zona empolese:

Bagno a Ripoli 7

Barberino di Mugello 8

Barberino Tavarnelle 5

Borgo San Lorenzo 7

Calenzano 8

Campi Bisenzio 25

Dicomano 6

Fiesole 3

Figline e Incisa Valdarno 3

Firenze 103

Firenzuola 1

Impruneta 3

Lastra a Signa 12

Londa 1

Marradi 6

Pelago 4

Pontassieve 5

Reggello 7

Rignano Sull’Arno 1

Rufina 6

San Casciano in Val di Pesa 9

Scandicci 20

Sesto Fiorentino 34

Signa 13

Vaglia 2

59 contagi in zona empolese

Capraia e Limite 1

Castelfiorentino 6

Cerreto Guidi 8

Certaldo 3

Empoli 15

Fucecchio 11

Gambassi Terme 7

Montaione 1

Montelupo Fiorentino 2

Montespertoli 2

Vinci 3

116 casi in provincia di Prato

Cantagallo 1

Carmignano 4

Montemurlo 8

Poggio a Caiano 4

Prato 94

Vaiano 2

Vernio 3