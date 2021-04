San Stino. Jasminne, 28 anni, sfida la pandemia: oggi apre il suo salone da parrucchiera

8.4.2021 – SAN STINO DI LIVENZA. Jasminne sfida la pandemia per realizzare il suo sogno: apre oggi il suo salone da parrucchiera. Jasminne Furlanetto ha 28 anni e dopo undici anni di lavoro da dipendente tra speranze e tanta paura, aggravate anche dalla pandemia in corso, oggi realizza il suo sogno di aprire il suo negozio.

«In tanti mi chiedono se sono pazza ad aprire in questo momento», afferma Jasminne, «ma l’occasione si è presentata ora e non so se mi ricapiterà. Ho deciso in pochi giorni, proprio quando il Veneto è entrato in zona rossa e le parrucchiere hanno dovuto chiudere».

A Jasminne iniziativa e coraggio non mancano. «Ho sempre voluto essere autonoma ed indipendente sin da ragazzina. Fare la parrucchiera è il mio sogno da quando avevo tre anni, credo di averlo nel dna. In tanti mi dicono che potevo stare a casa senza far niente, percepire la disoccupazione e stare coi miei bambini, ma io non voglio stare con le mani in mano e tempo per i miei figli ne resterà anche dopo il lavoro. Tra l’altro come dipendente con due bimbi piccoli chi ti assume più?». La voglia di lavorare e l’entusiasmo non mancano: da oggi Jasminne aspetta tutti nel suo nuovo salone ‘Jasminne Hair Salon’ è ben visibile in via Morer delle Anime, proprio di fronte all’Agrimec.