Ulss 6 Euganea, riprendono le vaccinazioni per gli anziani over 80

8.4.2021 – Una fornitura di 18.000 dosi di Pfizer (di una partita di 23mila, condivisa con Azienda Ospedaliera e Istituto Oncologico Veneto), consente all’Ulss 6 Euganea – al netto dei richiami, sempre garantiti – di ripartire a spron battuto con la vaccinazione degli ultra80enni. 17mila quelli convocati per lettera e disdettati nei giorni precedenti Pasqua per carenza di dosi. Pertanto ieri pomeriggio sono stati messi a disposizione 11mila posti, prenotabili esclusivamente on line sul portale regionale al link: https://vaccinicovid.regione.veneto.it/ulss6. È possibile prenotare la vaccinazione anche presso le Farmacie che hanno aderito su base volontaria. Ulteriori slot verranno aperti nelle prossime settimane per coprire tutti i 17mila ultraottantenni che, delle nuove disponibilità, sono stati e saranno informati anche via SMS.

Sempre ieri pomeriggio sono state aperte nuove prenotazioni per circa 5mila settantenni nati tra il 1942 e il 1946, riservando i settantenni delle classi 1947-1951 ai Medici di Base che organizzeranno gli appuntamenti per i propri assistiti, sempre previa disponibilità di vaccini. Grazie alla loro preziosa collaborazione verranno vaccinati a domicilio anche gli ultraottantenni in condizioni di fragilità. L’Ulss 6 tiene inoltre a rassicurare le persone estremamente fragili (rientranti nelle categorie individuate dal Ministero) e i disabili Legge 104 articolo 3 comma 3: non appena le forniture lo consentiranno, si procederà alla loro vaccinazione.