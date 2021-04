Covid: La Lombardia torna in zona arancione

L’indice Rt è in miglioramento e alcune regioni passeranno in zona arancione. Tra queste c’è la Lombardia, che insieme a Piemonte, Friuli, Emilia Romagna e Toscana tornerà in arancione. “Da qui a qualche ora – ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza – firmerò delle ordinanze e, sulla base dei numeri che abbiamo, una parte significativa delle ordinanze porterà una parte del territorio dal rosso all’arancione. Significa che le misure hanno prodotto una prima piegatura della curva, ma il contesto è ancora molto complicato con un tasso di diffusione del virus significativo e le intensive piene”.