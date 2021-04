Giro d’Italia 2021: tre partenze e un arrivo in Abruzzo

“Poter ospitare tre partenze e un arrivo nell’ambito di una stessa edizione del Giro d’Italia rappresenta un orgoglio, un onore e una grande opportunità per la nostra regione”. Così l’assessore allo Sport, Guido Quintino Liris, ha presentato questa mattina a L’Aquila, a palazzo Silone, le città di tappa ad un mese dalla partenza del Giro d’Italia. Tanto Abruzzo nel 104esimo Giro d’Italia, in programma dall’8 al 30 maggio, grazie all’impegno delle amministrazioni locali e al deciso sostegno della Regione Abruzzo. L’Abruzzo si tinge di rosa e sarà protagonista nelle tappe Notaresco-Termoli, Castel di Sangro-Campo Felice e L’Aquila-Foligno. Notaresco, Castel di Sangro, Rocca di Cambio-Campo Felice e L’Aquila: l’edizione 2021 (8-30 maggio), tornerà in Abruzzo il 14 maggio (7° tappa), partendo dal borgo medievale di Notaresco verso Termoli per 178 chilometri. La nona tappa, il 16 maggio, si svolgerà completamente in Abruzzo, per 160 chilometri. Partenza da Castel di Sangro e arrivo a Rocca di Cambio-Campo Felice. Un percorso nelle meraviglie dei Parchi. La decima tappa del Giro il 17 maggio partirà dall’Aquila in direzione Foligno, per la frazione più corta di questa edizione, con un percorso di 140 chilometri. “L’Abruzzo rinsalda così il suo legame indissolubile con la corsa rosa e lo fa in un frangente fortemente simbolico – ha aggiunto Liris – quello in cui lo sport sta cercando con tutte le sue forze di ritrovare spazi e normalità. Il Giro permetterà ancora una volta alla regione di avere una vetrina di inestimabile valore per promuovere la straordinarietà del suo paesaggio. Ringrazio Rcs e tutta l’organizzazione per averci scelto nuovamente: profonderemo ogni sforzo affinché queste quattro giornate permettano di scrivere una pagina indelebile della storia dell’Abruzzo”.

Presenti, tra gli altri, Davide Cassani, commissario tecnico della nazionale ciclismo e Stefano Garzelli, già vincitore del Giro e commentatore sportivo, Giulio Ciccone ciclista e Mauro Vegni, direttore Giro d’Italia in collegamento. Sono intervenuti anche i sindaci delle città di tappa, Pierluigi Biondi, sindaco di L’Aquila, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, Gennaro di Stefano sindaco di Rocca di cambio, Diego Di Bonaventura sindaco di Notaresco, e William Zonfa, chef stellato impegnato a promuovere in Italia e all’estero le eccellenze enogastronomiche d’Abruzzo.

Significativa la presenza di Gianluca Ginoble, componente del gruppo musicale Il Volo che rappresenta l’Abruzzo nel mondo, giovane talento da sempre testimone della bellezza e della ricchezza artistica della sua regione oltre i confini. Luoghi che occupano un posto speciale nel cuore del cantante, come lui stesso ha voluto sottolineare, rivolgendo un pensiero particolare al mondo dello spettacolo e agli artisti che hanno subito un duro colpo a seguito della pandemia e delle restrizioni in atto. L’assessorato allo Sport della Regione Abruzzo per presentare questo importante appuntamento ha esposto in esclusiva, l’originale Trofeo ‘Senza Fine”.

8 aprile ore 19 L’Aquila, Piazza Duomo: accensione della cattedrale di rosa

9 aprile ore 10 e 30 L’Aquila, Regione Abruzzo

9 aprile ore 15 e 30 Teramo, Provincia di Teramo

10 aprile ore 11 Castel di Sangro, Piazza Plebiscito