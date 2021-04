Ragusa, varchi ZTL a Ibla, Chiavola (PD) dice “NO”

Sulla prossima installazione di varchi elettronici per la Zona a Traffico Limitato a Ibla il capogruppo PD al Consiglio comunale di Ragusa, Mario Chiavola, commenta perentorio: “scelta illogica che blinda il quartiere e che in una fase come questa avrà ripercussioni disastrose sul commercio”.

In una nota diffusa stamani, l’esponente democratico dichiara: “abbiamo appreso che l’Amministrazione comunale ha aggiudicato i lavori di realizzazione del sistema di varchi elettronici per la Zona a Traffico Limitato di Ragusa Ibla. La cui attivazione, dunque, è prevista a breve. Una scelta illogica, cervellotica e senza senso che rischia di aggravare, in alcuni casi irrimediabilmente, la condizione economica delle attività commerciali operanti nel quartiere barocco che da circa nove mesi fanno i conti con la crisi dettata dall’attuale situazione pandemica. A questa scelta – prosegue Chiavola – si sarebbe dovuti arrivare a conclusione di un percorso complessivo, che avrebbe previsto, dapprima, la creazione di nuovi parcheggi (a proposito, che fine ha fatto l’iter del multipiano?) oltre a un vero piano per la mobilità e non certo stabilendo di blindare l’intera area del quartiere che, in questo modo, si trasformerà in un’isola irraggiungibile. Una blindatura che, secondo noi, non ha senso a maggior ragione in questo periodo drammatico per l’economia locale. È come se la Giunta municipale avesse deciso di dare il colpo di grazia definitivo alle varie attività che insistono nell’area più gettonata dell’antico borgo. No, non è certo questo il modo per rilanciare Ibla. Chiediamo – conclude l’esponente piddino – che il provvedimento sia sospeso e che lo stesso diventi il frutto di un ragionamento più complessivo. Così come è necessario rivedere la cervellotica segnaletica stradale che, al momento, sta creando più di qualche grattacapo ai residenti e agli operatori dell’antico quartiere”.