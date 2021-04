Coronavirus in Piemonte: 11 aprile, scendono ancora i ricoverati

Sono 1.372 i nuovi casi di coronavirus in Piemonte registrati oggi, pari all’8,7% dei 15.834 tamponi eseguiti, di cui 5.114 antigenici. Dei 1.372 nuovi casi, gli asintomatici sono 571 (41,6%).

Il totale dei casi positivi diventa quindi 330.604 così suddivisi su base provinciale: 26.746 Alessandria, 16.005 Asti, 10.150 Biella, 47.170 Cuneo, 25.541 Novara, 176.914 Torino, 12.389 Vercelli, 11.869 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.405 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 2.415 sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

Come già rilevato ieri, continuano a scendere i ricoverati in terapia intensiva (attualmente 320), -4 rispetto a ieri, e i ricoverati non in terapia intensiva (attualmente 3.606): -27 rispetto a ieri. Le persone in isolamento domiciliare sono 24.446.

I tamponi diagnostici finora processati sono 3.993.896 (+15.834 rispetto a ieri), di cui 1.410.153 risultati negativi.

Si sono purtroppo registrati oggi ulteriori 13 decessi, che fanno salire il totale di deceduti risultati positivi al virus a 10.660, di cui: 1.497 Alessandria, 655 Asti, 399 Biella, 1.301 Cuneo, 874 Novara, 5.015 Torino, 482 Vercelli, 347 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 90 residenti fuori regione, ma deceduti in Piemonte.

I pazienti guariti sono complessivamente 291.572 (+1.660 rispetto a ieri), così suddivisi su base provinciale: 23.716 Alessandria, 14.0131 Asti, 9.028 Biella, 40.713 Cuneo, 22.669 Novara, 156.017 Torino, 11.002 Vercelli, 10.870 Verbano-Cusio-Ossola, oltre a 1.278 extraregione e 2.148 in fase di definizione.