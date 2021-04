Lista civica Lavoro & Ambiente: “Secondo noi queste misure non sono riuscite a cogliere l’obiettivo”

Da un anno l’Italia vive, come moltissimi altri Paesi, in uno stato di emergenza dovuto al Covid. Un anno di tragedie personali e familiari, di ospedali al tracollo, di chiusure e riaperture, di misure di sicurezza e di stanziamenti, di rimborsi parziali, di sovvenzioni e ristori insufficienti. Un susseguirsi di decreti, spesso usciti nel fine settimana, mettendo ancora più in difficoltà quelle categorie che magari si erano già organizzate.

Milioni di Italiani non lavorano, o lavorano a singhiozzo, da oltre un anno, molti hanno dovuto chiudere, alcuni sono falliti, in troppi sopravvivono con l’aiuto dei parenti o consumando i propri risparmi. I nostri concittadini provati prima dalla crisi della industria ora dalla crisi dovuta al Covid. Anche nel nostro territorio non esiste una famiglia che non abbia risentito della crisi, direttamente o di riflesso. E parliamo, oltre che dei metalmeccanici, di tutte le partite Iva, dei libero professionisti, di tutto il settore turistico, ristoratori, guide, bar, operatori museali.

E pensiamo anche agli alberghi, ai campeggi e villaggi turistici, ai fotografi, a chi organizza eventi, alle agenzie di viaggio, alle palestre, alle piscine, ai lavoratori dello spettacolo, alle discoteche e a tanti altri ancora.Da oltre un anno viviamo in una città irreale, con negozi chiusi, strade deserte, noia e spesso disperazione.Cosa proponiamo ? Di riaprire tutto? Di fingere che il virus non esista? No, il virus purtroppo esiste e continua a circolare, nonostante tutti i sacrifici imposti, e continua ad uccidere. Non sappiamo quando tutto questo finirà.

Ma secondo noi queste misure non sono riuscite a cogliere l’obiettivo, non hanno funzionato pienamente e nello stesso tempo hanno distrutto l’economia del Paese e anche della nostra cittadina.In questo contesto esiste inoltre il rischio concreto di infiltrazioni della criminalità organizzata nel tessuto produttivo. Commercianti e imprenditori, stesi al tappeto dalla crisi, potrebbero rivolgersi agli usurai o cedere le proprie attività per un tozzo di pane a chi non cerca altro che questo per ripulire denaro sporco.

Secondo noi occorre una valutazione puntuale delle singole zone, una riapertura dove è possibile adottando tutte le misure previste, una campagna vaccinale seria, che in Toscana finora non c’è stata. Bisogna tornare a vivere, insomma, con attenzione e con prudenza, ma bisogna tornare a lavorare e a vivere.

Lista civica

Lavoro & Ambiente