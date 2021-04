Acqua Dolomia diventa Official Sponsor della Virtus Bologna

Basket A. Fino al termine della stagione agonistica 2021 Acqua Dolomia sarà Official Sponsor della Virtus Bologna.

Sono sempre più numerose le realtà del mondo dello sport italiano che scelgono di avere al loro fianco Acqua Dolomia, che si afferma sempre di più come “l’acqua degli sportivi “. Il principale segreto sta nelle Dolomiti, prezioso scrigno di roccia dal quale sgorga acqua Dolomia dopo averne assorbito in giusta quantità i minerali più nobili, che la rendono naturalmente unica. La notevole quantità di ossigeno disciolto, con valore pari a 10,7 mg/l tra i più elevati in assoluto nel mercato delle acque minerali, induce un generale miglioramento del benessere corporeo e su molti organi del corpo umano. Ma non solo: grazie alla particolare concentrazione di sali minerali buoni quali calcio e magnesio, risulta ideale per il mantenimento dell’equilibrio idrosalino negli atleti impegnati in sport di resistenza e fatica. L’alta concentrazione di bicarbonato risulta il miglior coadiuvante naturale a contrastare la formazione dell’acido lattico prodotto dall’attività sportiva.

In questi primi mesi del 2021, Sorgente Valcimoliana, azienda di Cimolais (PN) conosciuta nel mondo con il suo marchio Acqua Dolomia, ha avuto modo di stringere nuovi importanti accordi ed è oggi lieta di presentare una nuova collaborazione che porterà il marchio ed il prodotto dal Friuli Venezia Giulia verso l’Emilia Romagna ed in particolare a Bologna.

Fino al termine della stagione agonistica 2021 Acqua Dolomia sarà Official Sponsor della Virtus Pallacanestro Bologna.

Virtus Pallacanestro Bologna è uno dei più gloriosi e storici club della pallacanestro italiana. Nella sua bacheca brillano 15 titoli italiani, 8 Coppe Italia e una Supercoppa, e in campo internazionale ha trionfato in due edizioni di Eurolega, nel 1998 e nel 2001, in Coppa delle Coppe nel 1990, nell’Eurochallenge nel 2009 e nella Basketball Champions League nel 2019. Acqua Dolomia sarà da ora presente a bordo campo durante le partite disputate in casa, nella spettacolare Virtus Segafredo Arena, all’interno del padiglione 30 della Fiera di Bologna e sarà al fianco dei giocatori della prima squadra nel loro impegno costante in allenamenti e match.

“E’ un grande piacere accogliere Acqua Dolomia nella famiglia dei partner della V Nera– afferma Luca Baraldi, amministratore delegato di Virtus Pallacanestro Bologna – siamo orgogliosi di questa nuova collaborazione. Si apre un nuovo capitolo di una partnership importante e siamo certi che insieme potremo sviluppare, da qui in avanti, un importante percorso di crescita“.

“Siamo fermamente convinti che sostenere lo sport italiano sia una scelta di valore soprattutto in questo delicato momento storico. La qualità e l’origine protetta della nostra acqua e le sue caratteristiche uniche al mondo la rendono una alleata vincente per gli atleti che giorno dopo giorno si impegnano dando il massimo fisicamente e mentalmente. – afferma l’AD di Sorgente Valcimoliana, Gilberto Zaina – Essere al fianco di una squadra storica e vincente come la Virtus è per noi motivo di orgoglio e soddisfazione“.