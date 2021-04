Blackout durante Inter-Cagliari, Dazn risarcisce abbonati

Stesso problema nella visione di Verona-Lazio

Non è ancora ufficiale, ma Dazn ha deciso di risarcire tutti gli abbonati che domenica 11 aprile hanno segnalato problemi durante la visione di Inter-Cagliari e Verona-Lazio. A chiunque abbia inoltrato un reclamo al servizio clienti sarà regalato un mese di abbonamento. La forma e i tempi del provvedimento non sono ancora stati stabiliti. In ogni caso, non saranno presi in considerazione i reclami arrivati oggi o che arriveranno nei prossimi giorni. Il blackout streaming – ha spiegato Dazn – è dipeso da un problema tecnico del fornitore Comcast Technology Solutions, controllata dallo stesso gruppo proprietario di Sky, che attraverso una nota inviata a Reuters ha ammesso la responsabilità del disservizio. In queste ore, si sta lavorando per capire da cosa sia dipeso il blackout.