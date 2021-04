Covid: 12 aprile, meno di 1000 positivi in Lombardia

Su 19.022 tamponi effettuati, sono 997 i nuovi positivi in Lombardia nella giornata di lunedì 12 aprile. Tasso di positività in leggero calo: 5.2% rispetto al 5.6% di domenica 11. Continua a calare i ricoverati: -3 in terapia intensiva (811), -133 negli altri reparti (5.763). Si contano 62 morti per un totale di 31.815 decessi dall’inizio della pandemia. PROVINCE 341 i nuovi positivi nella città metropolitana di Milano, 136 in città; 153 a Brescia, 117 a Bergamo, 81 a Monza e Brianza, 67 a Lecco, 64 a Mantova, 36 a Sondrio, 28 a Como, 21 a Pavia, 20 a Cremona, 18 a Lodi.