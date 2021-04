Milano: Alla Fabbrica del Vapore Hub vaccinale da 2.000 dosi al giorno

Il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, ha incontrato la stampa a margine della visita all’Hub vaccinale alla Fabbrica del Vapore di Milano. “La Lombardia – ha detto – ha somministrato 2.072.000 dosi, pari all’82% di quelle consegnate. L’ultimo dato consolidato, del 10 aprile, è di oltre 47.000 dosi somministrate in un giorno”. Per la precisione sono state 47.213. Inoltre, hanno già ricevuto almeno una dose tutti gli over 80 che hanno aderito (671.908), così come ha già ricevuto la prima dose il 100% di quelli ospiti della Rsa. L’89% ha già ricevuto anche la seconda. Per quanto riguarda chi non ha ancora aderito o chi non ha potuto effettuare la vaccinazione, per esempio per motivi di salute, o perché contatto di caso di un positivo o perché ha contratto il Covid meno di tre mesi fa, si procederà appena saranno nella condizione di poterlo fare.