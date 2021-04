Milan: Pranzo in zona rossa, consigliere regionale contro Ibrahimovic

Letizia Moratti: “Approfondiremo la questione”

Zlatan Ibrahimovic resta al centro delle polemiche per il presunto pranzo di domenica 11 aprile in un locale di Milano, nonostante la città fosse ancora zona rossa. Sulla questione c’è da registrare la dura presa di posizione di Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa Radicali, che attraverso un’interrogazione ha chiesto la cancellazione dai siti istituzionali della Regione, della campagna di comunicazione a favore della vaccinazione in Lombardia, che aveva come testimonial il calciatore del Milan Zlatan Ibrahimovic. È intervenuta anche Letizia Moratti, vice presidente della Regione Lombardia e assessore al Welfare: “Sarà mia cura interloquire con l’assessore Bolognini, che ha la responsabilità per la campagna comunicazionale, per segnalare l’episodio che lei ha opportunamente segnalato”.