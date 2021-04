Caos vaccinazioni, ressa pomeridiana all’Augusteo

Un pomeriggio di ordinaria ressa quella registrata all’Augusteo di Salerno in via Roma, per il piano vaccinale dei soggetti regolarmente in lista di prenotazione. Una vera e propria ressa senza che ci fosse nessuno della Protezione Civile e nemmeno della Municipale che governasse il flusso dei prenotati tutti allo stesso orario. Una denuncia che arriva anche dal consigliere comunale di Forza Italia, Roberto Celano. “E qualcuno si chiede ancora come mai la Campania è la regione per più tempo in zona rossa d’Italia… – scrive il consigliere comunale d’opposizione sui social – Questo è quanto è accaduto nel primo pomeriggio innanzi al covid center dell’Augusteo. Una ressa impensabile, non un solo agente di PM. È poi intervenuta la polizia di stato per tentare di mettere ordine. Vaccinazioni modello Campania”. Nel pomeriggio di oggi, è accaduto anche che soggetti a rischio, nuovamente convocati per la vaccinazione e non idonei all’inoculazione di Astrazeneca, siano stati costretti a rimandare l’appuntamento con la tanto “sognata” iniezione, vista la sola disponibilità del cvaccino sopra menzionato.