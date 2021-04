In scena al Teatro Regio “L’elisir d’amore” ambientato negli anni Cinquanta

Torino. Giovedì 22 aprile prossimo alle ore 20 tornerà in scena al teatro Regio di Torino la celebre opera di Gaetano Donizetti “L’elisir d’amore”, questa volta per la regia risalente agli anni Cinquanta e firmata da Fabio Sparvoli, per la direzione di Stefano Montanari, sul podio dell’Orchestra e Coro del Teatro Regio.

Nel cast figurano Mariangela Sicilia nel ruolo di Adina, Bogdan Volkov in quello del celebre baritono Nemorino, Marco Filippo Romano, in quello di Dulcamara, Giorgio Coaduro nel ruolo di Belcore, Ashley Milanese in quello di Giannetta, e Mario Brancaccio in quello dell’assistente di Dulcamara.

L’Elsir d’amore di Donizetti rappresenta una delle opere portanti del repertorio di questo compositore. Il regista Fabio Sparvoli, con alle spalle una solida formazione avvenuta accanto a Strehler e De Simone, coglie di quest’opera la sua assoluta attualità, al di là dell’aspetto esteriore, concentrandosi anche sul tema dell’incomunicabilità, che risulta centrale nella storia dei protagonisti de L’elisir, composto da Donizetti su libretto di Felice Romani, e andato in scena per la prima volta il 12 maggio 1832 a Milano, al teatro della Cannobiana.

L’elisir d’amore va in scena grazie al patrocinio della Camera di Commercio di Torino che prosegue con il proprio impegno a favore del teatro Regio di Torino e, nel caso di questa produzione ambientata negli anni Cinquanta, il Museo Nazionale dell’Automobile ha concesso un prestito gratuito di una splendida auto d’epoca appartenente alla sua collezione, una Autobianchi Bianchina 500 trasformabile del 1959, con capote apribile.

I biglietti per lo streaming dell’opera sono in vendita online al costo di 5 euro. Il biglietto è valido per lo streaming del 22 aprile prossimo e utilizzabile anche per successivi accessi on demand.

Per informazioni, vendita e streaming: www.teatroregio.torino.it