Senato: Roberto Formigoni tornerà a prendere il vitalizio

Roberto Formigoni tornerà a prendere il vitalizio. La commissione contenziosa del Senato ha annullato infatti la delibera che prevedeva la sospensione del vitalizio in base alle sue condanne. E’ quanto si apprende da fonti interne alla commissione. L’ex governatore della Lombardia aveva infatti presentato un ricorso contro l’annullamento del vitalizio maturato come senatore. Peer il Movimento 5 stelle “vedere riconosciuto il privilegio del vitalizio a un condannato come Formigoni rimane una vergogna”. (ANSA).