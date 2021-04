Vittorio Veneto, al via le iscrizioni per i soggiorni climatici 2021

14.4.2021 – Sono al via le iscrizioni per i soggiorni climatici 2021, riservati agli anziani autosufficienti, ai quali è offerta l’opportunità di un periodo di riposo al mare o in montagna, organizzato dai Servizi Sociali del Comune di Vittorio Veneto. Tre le località proposte: Asiago (dal 5 al 19 giugno), Rimini in due turni (dal 26 giugno all’11 luglio e dal 28 agosto al 12 settembre) e Diano Marina (dal 18 settembre al 3 ottobre).

«Vivere la terza età – spiega l’Assessore al Sociale Antonella Caldart – significa anche poter continuare a godere appieno del proprio tempo libero, anche nel periodo delle vacanze, facendo affidamento su personale esperto sia per la propria sicurezza personale sia per disporre di animazioni e svaghi organizzati nonché di guide competenti ai territori, alle tradizioni e alla gastronomia delle località visitate».

Ma come sono strutturati i soggiorni climatici? Ogni partecipante pagherà la quota del soggiorno direttamente all’albergo ospitante e, se dovuta, la tassa di soggiorno. Un contributo è richiesto anche per le spese di trasporto. Il soggiorno sarà organizzato per un numero di iscritti non inferiore alle 25 unità. Ad accompagnare il gruppo ci sarà naturalmente, per tutto il tempo della vacanza, un animatore esperto.

Le iscrizioni si terranno nello Spazio «I AM» di via Manin 88 a Vittorio Veneto, nei pressi del panificio «Tami», SOLO nei seguenti giorni e orari:

ASIAGO: giovedì 22 aprile dalle ore 09.00 alle ore 12.00

RIMINI 1° turno: giovedì 6 maggio dalle ore 09.00 alle 12.00

RIMINI 2° turno: giovedì 24 luglio dalle ore 09.00 alle 12.00

DIANO MARINA: da giovedì 22 luglio ore 09.00 alle 12.00

Al momento dell’iscrizione ogni persona dovrà compilare l’apposita scheda iscrizione, avere con sé il proprio codice fiscale e il numero di telefono di un familiare e versare all’Ufficio Iscrizioni la sola la quota della corriera.

La sistemazione alberghiera è prevista in camera doppia. Pertanto ogni partecipante – al momento dell’iscrizione – deve indicare il/la compagno/a di camera. In assenza di indicazioni, l’abbinamento sarà fatto d’Ufficio.

L’interessato riceverà poi tutte le informazioni utili al soggiorno prescelto (orario di partenza, coordinate bancarie per pagare il costo del soggiorno alberghiero, ecc.). In caso di rinuncia l’interessato dovrà tempestivamente darne avviso all’Ufficio Iscrizioni presso I AM (via Battisti 8 a Vittorio Veneto) chiamando il numero 370/3186802.