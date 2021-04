Grottaminarda, la percentuale dei contagi è 26,79%. Il sindaco chiude tutto

Il sindaco di Grottaminarda (Av) Angelo Cobino ha firmato una nuova Ordinanza, la n. 12, per la sospensione delle attività didattiche in presenza con relativa attivazione della Didattica a Distanza (DaD) da parte della scuola e, contestualmente, la chiusura dei luoghi che possono creare assembramenti imprevedibili quali cimitero, mercatini alimentari, parchi, piazze e strade, al fine di limitare al massimo la presenze di persone lungo le strade e in ogni altro luogo.

Il provvedimento è entrato in vigore da oggi, venerdì 16 aprile, fino a martedì 20 aprile.

“Sulla base dei dati ufficiali estratti dalla Piattaforma Regionale “Sinfonia”, -spiega il sindaco – si registra, purtroppo un preoccupante aumento del numero dei contagi con percentuale del 26,79%, valore ben più alto di quello della Regione Campania, mediamente intorno al 10,57%; una situazione di eccezionale gravità che richiede provvedimenti immediati oltre all’ennesimo richiamo alla Comunità e alle attività commerciali aperte al rispetto delle misure di sicurezza sanitaria”.