Terzo Valico: completata la galleria di Serravalle

Importante traguardo per i lavori del Terzo Valico dei Giovi, la nuova linea ferroviaria ad Alta Capacità Veloce tra Piemonte e Liguria. Oggi la talpa Elisa ha finalmente completato lo scavo della galleria di Serravalle Scrivia (Alessandria).

Con questo completamento, i lavori hanno oggi fatto un notevole balzo in avanti. “Un passo importante per la realizzazione di questa grande opera pubblica: siamo al 50 per cento”, ha commentato con soddisfazione il commissario straordinario Calogero Mauceri.

Una volta completati i lavori, la nuova tratta di 53 km (di cui 37 km in galleria), che attraversa 14 comuni delle province di Genova e di Alessandria, permetterà di trasportare velocemente grandi quantità di merci dal capoluogo ligure fino a Milano.

E il completamento odierno rappresenta un punto cruciale per quest’opera. Infatti il collegamento tra la linea storica Genova – Torino ed il Terzo Valico dei Giovi avviene tramite l’interconnessione di Novi, realizzata proprio a partire dalla galleria di Serravalle attraverso due gallerie a singolo binario, che si inseriscono sulla linea ferroviaria esistente prima del tratto urbano di Novi Ligure.

Positivo il commento da parte del Governo. Secondo il ministro dei Trasporti Enrico Giovannini: “con opere come il Terzo Valico, si genera PIL, si genera occupazione, ma si genera anche un miglioramento della qualità della vita delle persone, che fa la differenza. Le ore perse a viaggiare per obbligo sono il tempo valutato peggio dalle persone. Il Terzo Valico consente di allargare la metropolitana d’Italia e migliore la qualità di vita di tutti. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è tutto orientato in questa direzione.”