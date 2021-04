Castelfranco e Montebelluna: dai controlli dei Carabinieri sempre in primo piano lo spaccio di droga

17.4.2021 – Nel tardo pomeriggio di venerdì 16 aprile, i Carabinieri della compagnia di Montebelluna hanno effettuato dei servizi straordinari di controllo del territorio con l’impiego di equipaggi delle stazioni dipendenti, nonché di ulteriore personale della compagnia d’intervento operativo del 4° Battaglione Carabinieri “Veneto” di stanza a Mestre.

Controlli serrati sono stati effettuati, con finalità di prevenzione dello spaccio di stupefacenti e della criminalità in genere nei pressi della locale stazione ferroviaria, piazza IV novembre, parco “Manin” e l’area verde di via Cima Mandria.

Nello specifico, a seguito dell’identificazione di numerosi soggetti, molti dei quali di origine extracomunitaria, i militari hanno proceduto ad una serie di perquisizioni che hanno permesso di rinvenire diversi grammi di cocaina ed hashish.

Per un 21enne di Castelfranco e per un 23enne nigeriano, vista la modica quantità detenuta, si è proceduto alla segnalazione al prefetto di Treviso, mentre per un 35enne nigeriano si è è proceduto alla denuncia a piede libero in quanto trovato in possesso di 5 grammi di cocaina, già suddivisa in dosi, nonché di 185 euro, verosimile provento dell’attività di spaccio.

E’ stato inoltre sanzionato un 20enne di Montebelluna poiché sorpreso alla guida del proprio ciclomotore, privo di targa e copertura assicurativa, senza aver mai conseguito la patente. Lo stesso è stato inoltre trovato in possesso di circa 7 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana.

Nell’ambito della medesima operazione, i Carabinieri montebellunesi hanno anche tratto in arresto, in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dal tribunale di Treviso, un pregiudicato quarantenne albanese di Paese per reati contro la persona risalenti al 2013. Per lui si sono aperte le porte del carcere di Treviso dove dovrà scontare una pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.