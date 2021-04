I vaccini a Lecce, l’andamento delle somministrazioni nella nostra Regione, l’organizzazione della campagna vaccinale nel capoluogo salentino e la situazione Covid nella nostra Regione che dovrà sottostare ad un’altra settimana di massime restrizioni con la conferma della zona rossa. Sono questi gli argomenti toccati dal sindaco di Lecce, Carlo Salvemini che ha voluto prima di tutto parlare dell’organizzazione vaccinale prevista per oggi, sabato 17 aprile, a Lecce. “Campagna vaccinale: oggi sabato 17 aprile è il turno dei nati negli anni 1950/1951, quindi dei 71enni e 70enni. Domani parte invece la somministrazione degli over60, con i nati nel 1952 ossia 69enni. Ricordo che possono presentarsi agli hub i cittadini che hanno già prenotato- e che dispongono di una convocazione anche in un giorno diverso – che quelli che non lo hanno ancora fatto. Gli orari di apertura degli hub sono sempre i seguenti:8.30 – 13.30; 15.00 – 19.30”.

Vaccini a Lecce, le dichiarazioni di Salvemini

Il primo cittadino leccese, sempre attraverso un post sulla sua pagina ufficiale Facebook, si è poi soffermato sull’andamento dei vaccini a Lecce: “Ieri nella nostra città sono state 1.075 le vaccinazioni. 5.190 quelle totali nella nostra provincia. Siamo in linea con il target fissato dal governo: un notizia fondamentale perché il ritorno alla normalità possa avvenire in condizioni di maggiore protezione dei soggetti più fragili. In una settimana – quella iniziata lunedì con ufficiale apertura di tutti gli hub vaccinali programmati – la Puglia ha compiuta un grande sforzo per allinearsi agli obiettivi fissati: oggi è sopra la media nazionale per sommministrazioni effettuate. Ci resta un’altra settimana in zona rossa prima dell’allentamento delle restrizioni annunciato ieri dal premier Draghi. Sarà fondamentale da qui al 26 aprile rallentare la circolazione del virus, ridurre i ricoveri nelle terapie intensive, aumentare sempre di più il numero dei vaccinati. Il miglior aiuto è la scienza. E la nostra prudenza”.