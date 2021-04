Covid 18 aprile, sale ancora il tasso di positività. AstraZeneca, fino alle 22 senza prenotazione: ecco dove vaccinarsi

Dai dati del Bollettino del Ministero della Salute, in Sicilia, nelle ultime 24 ore si sono diagnosticati 875 nuovi casi di coronavirus. Si devono registrare 10 persone decedute. 584 i guariti. 16558 i tamponi effettuati (ieri erano 28927); il tasso di positività sale al 5,2% (ieri era al 4,5%). Confronta i dati con il Bollettino di ieri

In ospedale sono ricoverati 1405 pazienti di cui, 187 (ieri erano 189) in terapia intensiva. 24.072 siciliani restano in isolamento domiciliare.

La distribuzione per province. Palermo 246 nuovi casi, Catania 206, Agrigento 172, Ragusa 76, Messina 79, Siracusa 93, Trapani 33, Caltanissetta 69, Enna 20.

AstraZeneca senza prenotazione: c’è tempo fino alle 22 di stasera.

C’è ancora tempo fino alle 22 di stasera per approfittare dell’open weekend AstraZeneca in Sicilia; destinatari dell’iniziativa del Governo regionale gli over 60 siciliani – ma c’è anche chi viene da fuori – per fare il vaccino. E’ questo il caso di Giuseppe Rocchia, 64 anni, imprenditore romano che è arrivato a Palermo con l’aereo diretto all’hub vaccinale allestito all’ex fiera del Mediterraneo. L’imprenditore – che ha avuto parole d’apprezzamento per l’accoglienza – ripartirà in giornata dopo aver ricevuto il vaccino.

65 i centri dell’Isola, aperti fino a stasera alle 22 per l’open weekend.

La situazione in Italia. Sono 12694 i nuovi casi di coronavirus. 251 le vittime (ieri erano state 310). 230116 i tamponi effettuati; il tasso di positività è del 5,5%, ieri era stato del 4,6%, quindi in risalita dello 0,9%.