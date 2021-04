La Misericordia: servizio gratuito per prenotare la vaccinazione ANTICOVID 19

La Misericordia in collaborazione e con il supporto della FRATRES ha attivato un servizio gratuito per prenotare la vaccinazione ANTICOVID 19 tramite il portale della Regione Toscana. In questo momento di difficoltà è fondamentale andare incontro a coloro che non hanno la possibilità di avere accesso ai sistemi tecnologi. I cittadini possono rivolgersi direttamente alla sede della Misericordia in Piazza Manzoni 15, oppure contattare telefonicamente la confraternita al numero 0565/220157 tutti i giorni dalle ore 9.00 alle 19.00.