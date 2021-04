Comunali Bologna: Isabella Conti scende in campo. Alle primarie con Matteo Lepore.

Oggi Isabella Conti, la sindaca di San Lazzaro di Savena (Bologna) di Italia Viva, annuncia che si candiderà alle primarie del centrosinistra a Bologna:”Scelgo di partecipare alle primarie di colazione di centrosinistra perché il centrosinistra è la mia casa, il mio mondo, la mia storia, i miei valori. E lo voglio fare con una candidatura e un progetto politico senza bandiere, senza simboli, trasversale, indipendente, vero come è trasversale e indipendente un sindaco quando decide per la vita dei propri cittadini” ha detto nella diretta Facebook annunciata proprio per spiegare le sue intenzioni.