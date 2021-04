CONTRASTO AL CORONAVIRUS, CONFCOOPERATIVE RAGUSA PRONTA A SCENDERE IN CAMPO CON LE IMPRESE PER ACCOMPAGNARE IL SERVIZIO SANITARIO PUBBLICO A SOSTENERE LA CAMPAGNA VACCINALE IN CORSO

“Il contrasto efficace al diffondersi del coronavirus può derivare anche dalla disponibilità delle piccole e medie imprese del mondo della cooperazione a contribuire attivamente alla campagna vaccinale così da imprimere quell’accelerazione tanto auspicata per uscire fuori dall’emergenza sanitaria”. E’ quanto sostiene il presidente di Confcooperative Ragusa, Gianni Gulino, dopo avere preso atto della giusta attenzione che le varie cooperative del territorio ibleo stanno rivolgendo alla questione. Tra l’altro, il presidente di Confcooperative Sicilia, Gaetano Mancini, ha scritto al presidente della Regione, Nello Musumeci, per ufficializzare questo passaggio, mettendo a disposizione tutte le realtà associate che intendono proseguire lungo tale percorso, comprese, ovviamente, quelle dell’area iblea.

“Soltanto in questo modo – sottolinea il presidente Gulino – c’è la certezza di potere offrire una concreta prospettiva legata a una uscita definitiva dalla crisi che stiamo vivendo. In particolare, sono alcune delle nostre cooperative associate che operano nel settore socio-sanitario, e che dispongono di organizzazioni adeguate, ad avere manifestato la propria disponibilità ad accompagnare e contribuire attivamente allo sforzo che il servizio sanitario pubblico sta compiendo. Tutto questo affinché si raggiunga la più ampia e capillare copertura vaccinale della popolazione. Al Governo della Regione, inoltre, è stata comunicata la disponibilità di alcune cooperative non sanitarie ad offrire le proprie sedi come luoghi idonei alla vaccinazione, proprio come previsto nel “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Sars-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, stipulato tra Governo centrale e associazioni datoriali”.

E Gulino continua: “Vogliamo ribadire che come movimento cooperativistico siamo disponibili a contribuire con passione, coraggio ed impegno alla prosecuzione della campagna vaccinale forti e consapevoli dei valori di mutualità̀ e solidarietà che da sempre caratterizzano la vita e l’impegno della cooperazione a livello italiano e regionale. Siamo convinti che solo attraverso un’attività specifica che si muove lungo tali direttrici, ed è questo un impegno di primaria rilevanza per la nostra realtà datoriale, potranno essere ottenuti quei risultati che tutti auspichiamo possano essere raggiunti al più presto per quanto riguarda la campagna vaccinale che, ormai lo sappiamo, è l’unico modo per lasciarci alle spalle questa situazione drammatica”.