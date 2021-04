Caltagirone, scomparso Reinhard Glueck, cordoglio dell’amministrazione

Il cordoglio del sindaco Gino Ioppolo e del presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone per la morte di presidente di Etna Biotech, “microbiologo di fama e industriale lungimirante, profondamente legato alla nostra Caltagirone”

Vivo cordoglio, in città, per la morte di Reinhard Glueck, microbiologo presidente di Etna Biotech, caltagironese d’adozione (viveva nella città della ceramica con la propria famiglia). A esprimerlo sono anche le istituzioni comunali.

“Siamo fortemente e sinceramente dispiaciuti – sottolinea il sindaco Gino Ioppolo – per la dipartita del dott. Glueck, scienziato di fama internazionale e industriale lungimirante che aveva scelto Caltagirone quale luogo d’elezione. Ricordiamo ancora il suo, come sempre, lucido e puntuale intervento in occasione delle giornate dedicate alla bioeconomia lo scorso settembre, a Caltagirone. Con la sua scomparsa la nostra città perde il prezioso punto di riferimento di un uomo che l’ha amata profondamente, così come i suoi familiari, ai quali vanno le nostre sentite condoglianze”.

“Si è era già speso e continuava a spendersi per la Sicilia e il territorio in cui aveva deciso di vivere insieme ai propri cari – afferma il presidente del Consiglio comunale Massimo Alparone -, dimostrando un grande attaccamento alla nostra Caltagirone. Di lui conserverò sempre il ricordo dell’amico generoso, dell’uomo affabile e sempre disponibile al dialogo, dell’imprenditore illuminato pronto a scommettersi per le cause giuste”.