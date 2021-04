ULSS 2, SABATO 24 E DOMENICA 25 APRILE SECONDA DOSE PER I NATI NEL 1935 E 1936. LE SEDI OPERATIVE

Gli assistiti saranno convocati nelle cinque sedi operative tramite sms

21.4.2021 – I nati nel 1935 e nel 1936, residenti in provincia di Treviso, già vaccinati con la prima dose nei Vax Day con accesso libero il 3 aprile e il 28 marzo, potranno accedere al richiamo della vaccinazione anti-Covid-19 senza prenotazione come di seguito indicato:

CLASSE DI NASCITA DATA 1 DOSE DATA 2 DOSE 1935 3 aprile 2021 24 aprile 2021 1936 28 marzo 2021 25 aprile 2021

Cinque le sedi cui, in base al comune di residenza, potranno accedere:

Ponte di Piave (Palasport Sara Anzanello, Via De Gasperi c/o Impianti Sportivi): per i residenti nell’Opitergino-Mottense (Oderzo, Cessalto, Chiarano, Cimadolmo, Fontanelle, Gorgo, Mansuè, Meduna, Motta, Ormelle, Ponte, Portobuffolè, San Polo e Salgareda)

Villorba (Bocciodromo): per i residenti nell’area di Treviso (Arcade, Breda di Piave, Carbonera, Casale sul Sile, Casier, Istrana, Maserada, Mogliano, Monastier, Morgano, Paese, Ponzano, Povegliano, Preganziol, Quinto, Roncade, San Biagio di Callalta, Silea, Spresiano, Treviso, Villorba, Zenson e Zero Branco)

Godega di Sant’Urbano (Campo Fiera): per i residenti nei Comuni dell’ex Ulss 7 (Cappella Maggiore, Cison di Valmarino, Codognè, Colle Umberto, Conegliano, Cordignano, Farra di Soligo, Follina, Fregona, Gaiarine, Godega, Mareno, Miane, Moriago della Battaglia, Orsago, Pieve di Soligo, Refrontolo, Revine Lago, San Fior, San Pietro di Feletto, San Vendemiano, Santa Lucia di Piave, Sarmede, Sernaglia, Susegana, Tarzo, Vazzola e Vittorio Veneto)

Vidor (Centro polifunzionale): per i residenti nei Comuni di Altivole, Asolo, Borso del Grappa, Caerano di San Marco, Castelcucco, Castello di Godego, Cavaso del Tomba, Cornuda, Crocetta del Montello, Fonte, Giavera, Maser, Monfumo, Montebelluna, Nervesa, Pieve del Grappa, Pederobba, Possagno, San Zenone degli Ezzelini, Segusino, Trevignano, Valdobbiadene, Vidor e Volpago del Montello)

Riese Pio X (Centro Culturale Casa Riese): per i residenti nei Comuni di Castelfranco Veneto, Altivole, Castello di Godego, Loria, Resana, Riese Pio X e Vedelago. Le persone che sono invitate a Riese Pio X erano state vaccinate nella giornata di sabato 3 aprile a Castelfranco Veneto.

Gli interessati riceveranno un sms di convocazione, con indicati orario e sede di riferimento.

Si ricorda che l’orario di accesso è stabilito, come in occasione della precedente vaccinazione, secondo il mese di nascita: i nati in gennaio saranno vaccinati dalle 8 alle 9, i nati in febbraio dalle 9 alle 10, i nati in marzo dalle 10 alle 11, e così a seguire. Nel caso di marito e moglie, entrambi nati nel 1935 o nel 1936, ma in due mesi diversi, potranno essere vaccinati insieme alla stessa ora.

Coloro che, pur appartenendo alle classi indicate e con la prima dose effettuata nelle date riportate, non dovessero ricevere l’SMS di convocazione potranno presentarsi alla vaccinazione rispettando la convocazione per mese di nascita.